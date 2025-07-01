Збільшення терміну базової військової підготовки в ЗСУ до 51 дня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оголосив про збільшення терміну базової загальної підготовки до 51 дня, що є зміною в порівнянні з попередніми 49 днями. Це рішення було ухвалене під час щомісячної службової наради, яка була присвячена покращенню якості підготовки, підвищенню безпеки в навчальних центрах та вирішенню інших важливих питань.
“Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.”
За словами Сирського, це нововведення є частиною шостого видання програми базової загальної військової підготовки, над якою наразі триває робота.
“Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності.”
Окрім цього, головнокомандувач також повідомив про заборону на скупчення особового складу, військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках у навчальних центрах. Це рішення має на меті підвищити рівень безпеки під час підготовки.
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