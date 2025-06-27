Україна готується до переговорів про зустріч Зеленського і Путіна – заявив Умєров

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що країна має намір перейти до обговорення зустрічі лідерів на переговорах з Росією після завершення гуманітарних питань. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції 26 червня.

Умєров зазначив, що Україна сподівається на “предметну” зустріч між президентом Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

“Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави.” – Рустем Умєров

Міністр також підкреслив, що Росія може використовувати гуманітарні питання, такі як обмін військовополоненими та репатріація тіл загиблих, для уникнення санкцій.

Під час переговорів Україна наполягатиме на повному припиненні вогню та продовженні гуманітарних питань, включаючи обміни полоненими, репатріацію тіл загиблих і повернення українських дітей.

Найближчим часом очікуються додаткові роз’яснення щодо ходу переговорів і формату їх продовження.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини, який тривав понад годину. За результатами зустрічі Рустем Умєров повідомив, що сторони домовились про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Він зазначив, що деталі будуть оприлюднені “незабаром”.

Крім того, російська сторона передала Україні “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ планує тиждень на вивчення та аналіз цього документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші дії.

Умєров також запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Проте, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська сторона відмовилась від безумовного припинення вогню та зустрічі між президентами Зеленським і Путіним.