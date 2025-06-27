Підпали авто військових та терористичні акти в Україні у 2025 році

Як повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов у своєму Facebook-повідомленні
З початку 2025 року в Україні зафіксовано 128 випадків підпалів автомобілів, що належать військовослужбовцям. Окрім цього, російські спецслужби організували 44 терористичні акти. Про це повідомив Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції України.
“В цьому році зареєстровано 128 фактів підпалів автівок військовослужбовців, 84 з яких вже розкрито”,
На нараді з керівниками кримінальної поліції на Донеччині Нєбитов акцентував увагу на необхідності протидії терактам, підпалам та диверсіям, які організовуються Росією.
“З початку 2025 року на замовлення російських спецслужб в Україні вчинено 44 терористичні акти. Поліцейські спільно зі службою безпеки розкрили 38 таких злочинів, а 21 з них не дали довести до кінця – викрили ворожих агентів ще на підготовчому етапі”,
Серед основних цілей нападів виявилися військовослужбовці (12 випадків) та відділи поліції (9 випадків). Зазвичай терористи використовували саморобні вибухові пристрої, виготовлені з підручних матеріалів за вказівками своїх кураторів з Росії.
“Росіяни вербують виконавців через Telegram-канали та інші платформи з пошуку роботи, продажу вживаних речей, сайти знайомств, соцмережі. Навіть надсилають посилки з вибухівкою, замасковані під передачі від родичів”,
Він також зазначив, що на Донеччині протистояти таким диверсіям є особливо складно. Раніше Служба безпеки України повідомляла про нову тактику російських спецслужб, які намагаються завербувати українців, видаючи себе за співробітників СБУ та пропонуючи завдання, нібито в інтересах держави.
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