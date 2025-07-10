Негода залишила 371 населений пункт України без електрики – Укренерго

Про це зранку повідомляє Укренерго

Станом на ранок 10 липня, через несприятливі погодні умови, зокрема грози та сильні пориви вітру, 371 населений пункт в семи областях України залишився без електропостачання, частково або повністю. Цю інформацію надали представники Укренерго.

Енергетики обленерго активно працюють над відновленням електрики для всіх споживачів, підкреслили в Укренерго.

Водночас, споживання електроенергії продовжує зростати. На 9:30 10 липня воно перевищило показники попереднього дня на 1%. Це пов’язано з тривалою спекотною погодою по всій Україні, а також з хмарністю та дощами в західних і частині центральних областей.

Такі погодні умови негативно впливають на ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, що, в свою чергу, збільшує навантаження на загальну енергомережу.