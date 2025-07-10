Негода залишила 371 населений пункт України без електрики – Укренерго

Про це зранку повідомляє Укренерго
Станом на ранок 10 липня, через несприятливі погодні умови, зокрема грози та сильні пориви вітру, 371 населений пункт в семи областях України залишився без електропостачання, частково або повністю. Цю інформацію надали представники Укренерго.
Енергетики обленерго активно працюють над відновленням електрики для всіх споживачів, підкреслили в Укренерго.
Водночас, споживання електроенергії продовжує зростати. На 9:30 10 липня воно перевищило показники попереднього дня на 1%. Це пов’язано з тривалою спекотною погодою по всій Україні, а також з хмарністю та дощами в західних і частині центральних областей.
Такі погодні умови негативно впливають на ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, що, в свою чергу, збільшує навантаження на загальну енергомережу.
“Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00.”
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