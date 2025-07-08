Оновлення структури МЗС України: нові управління для сучасних викликів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про важливі зміни в структурі Міністерства закордонних справ, які відповідають сучасним викликам війни та міжнародним дипломатичним стандартам. Серед нововведень – створення управлінь для роботи з недружніми країнами та окреме управління НАТО.

Ці рішення були ухвалені 7 липня. У новій структурі МЗС з’явиться Департамент міжнародної безпеки та оборони, а також кілька нових управлінь, що підвищать ефективність роботи відомства.

Одним із ключових нововведень стане управління недружніх країн, яке охоплюватиме не лише Росію, а й її союзників, таких як Північна Корея та Білорусь. Міністр зазначив:

“Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз.”

Цим управлінням керуватиме перший заступник міністра. Також планується створення окремого управління санкційної політики, яке має на меті консолідувати зусилля та підвищити ефективність санкційної роботи.

Окрім того, в МЗС з’явиться управління НАТО. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була об’єднана в один департамент, тепер же ці напрямки будуть розділені на окремі структури.

“Департамент працюватиме вже над безпосереднім вступом України в ЄС. Управління НАТО додасть нового імпульсу нашій інтеграції на шляху до повноправного членства в Альянсі.”

Значна увага буде приділена українцям, які проживають за кордоном: замість одного управління закордонного українства створюється новий департамент світового українства та гуманітарної співпраці.

Крім того, департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься притягненням Росії та її громадян до відповідальності за вчинені злочини.

У новій структурі також з’являться відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту, що підкреслює важливість сучасних технологій у дипломатії.

На завершення, планується перетворення Дипломатичної академії України імені Г. Удовенка на повноцінний вищий навчальний заклад, що сприятиме підготовці нових кадрів для зовнішньої політики України.