В Україні створено штаб для підготовки до опалювального сезону 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні розпочато формування штабу, який займатиметься підготовкою до опалювального сезону. Цей штаб очолить Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій. Про це стало відомо з заяви прем’єр-міністра Дениса Шмигаля після засідання уряду, що відбулося 30 травня.

Утворили сьогодні штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими

Денис Шмигаль підкреслив, що штаб виконуватиме кілька важливих функцій:

координація дій між центральними та місцевими органами виконавчої влади;

підтримка створення обласних та міських штабів;

оперативне вирішення проблемних питань;

моніторинг готовності об’єктів житлово-комунального господарства до зимового періоду.

Прем’єр також зазначив, що уряд активно працює над підготовкою до опалювального сезону. Обсяги газу, які були закачані в травні до газосховищ, перевищили минулорічні показники на 40%.

Крім того, введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. У 2025 році планується підключити понад 900 МВт таких потужностей.

Також у Фонді підтримки енергетики України накопичено більше 1,1 млрд євро, які будуть використані для закупівлі енергетичного обладнання та модернізації енергетичної інфраструктури.