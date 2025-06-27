Створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час форуму “Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі”, повідомляє Укрінформ.

Офіс Генерального прокурора України спільно з Службою безпеки України розпочинає формування нових підрозділів, які будуть займатися збором доказів для Спеціального трибуналу, що розглядатиме злочини агресії Росії проти України. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко під час форуму “Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі”.

“Зараз з СБУ ми створюємо нові підрозділи, які будуть ще більше збирати доказів, щоб у подальшому до Спецтрибуналу передали всі зібрані докази за всі роки повномасштабного вторгнення” – Руслан Кравченко

Варто зазначити, що 25 червня президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії. Раніше на сайті Ради Європи була опублікована остаточна версія статуту цього трибуналу.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра зазначила, що в документі не згадуються персональні імунітети, що дозволяє прокурору видавати обвинувальні акти проти високопосадовців Кремля, включаючи президента та прем’єра. Однак, винесення вироку можливе лише після їх відставки.

Спеціальний трибунал матиме міжнародний статус, а не буде гібридною чи національною структурою. Основою його статуту є стаття 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генеральної асамблеї ООН.

Трибунал зможе ухвалювати рішення навіть за відсутності обвинувачених, що стосується політичного та військового керівництва Росії, а також потенційно Білорусі та Північної Кореї, які є співучасниками агресії проти України.

Історія створення Спеціального трибуналу

8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією, що має на меті захист прав України та її громадян. Цей документ дозволяє подавати інформацію про збитки, завдані війною, та сприяє створенню механізмів компенсації.

22 березня 2024 року в Києві відкрився Офіс реєстру збитків, де працюватимуть юристи та комунікаційники. Вони почнуть приймати заявки на компенсацію, зокрема, за знищене житло.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку підтримали запуск спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України.

Спеціальний трибунал буде розташований у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас висловила сподівання на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи також підтримала створення цього трибуналу. Загалом до Коаліції держав, що працюють над створенням спеціального трибуналу, входять понад 40 країн.