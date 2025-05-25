Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України

25 травня 2025 року 17 прикордонників з Донецької та Луганської областей успішно повернулися з російського полону. Цей обмін став частиною масштабної операції “1000 на 1000”, в рамках якої за три дні вдалося повернути 55 прикордонників в Україну. Інформацію про це оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Сьогодні Росія передала Україні 36 українських прикордонників. Серед них 10 військовослужбовців з Донецького прикордонного загону, 4 – з Луганського, 2 – з Маріупольського загону Морської охорони ДПСУ, а також один військовослужбовець з Краматорського прикордонного загону. Більшість з цих військових потрапили в полон під час бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках у 2022 та 2023 роках.

Обмін у форматі “1000 на 1000” розпочався 23 травня. Перший етап обміну приніс додому 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники. Другий етап, що відбувся 24 травня, дозволив повернути 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців.

Третій етап обміну, що відбувся 25 травня, завершився поверненням 303 українських військовослужбовців. Серед них були представники Збройних сил України, включаючи Військово-морські сили, Повітряні Сили, Десантно-штурмові війська, Сили територіальної оборони, а також Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна спеціальна служба транспорту.

Визволені захисники брали участь у бойових діях на різних фронтах, зокрема на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському, Сумському та Чернігівському напрямках. Серед повернених також є 70 оборонців Маріуполя, які проявили неймовірну мужність у складних умовах.