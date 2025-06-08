Оперативна ситуація на фронті 8 червня: втрати РФ та дії ЗСУ

Як повідомляється у ранковому зведенні Facebook Генштаб ЗСУ 8 червня

Протягом останньої доби на фронті відбулося 193 бойових зіткнення, внаслідок яких армія РФ зазнала значних втрат – 1120 військових. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 996 150 солдатів.

У ранковому зведенні 8 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог здійснив 3 ракетних удари по позиціях ЗСУ та населених пунктах, використавши 4 ракети, а також 92 авіаудари, скинувши 168 керованих бомб. Крім того, армія РФ провела 6035 обстрілів, з яких 89 – з реактивних систем залпового вогню, і залучила 3066 дронів-камікадзе для ураження цілей.

Протягом доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу та техніки противника, знищивши 5 артилерійських систем і 1 станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська тричі атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного. На Куп’янському напрямку відбулася одна атака окупантів, яку сили оборони успішно відбили в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 22 атаки, намагаючись просунутися поблизу Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини, Торського та Білогорівки. На Сіверському напрямку росіяни один раз наступали на позиції біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Маркового, а також у напрямках Білої Гори й Предтечиного. На Торецькому напрямку окупанти 15 разів атакували поблизу Торецька, а також у напрямках Диліївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 65 наступальних дій ворога в районах Полтавки, Миролюбівки, Мирного, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новосергіївки, Удачного, Котлиного, Новомиколаївки, Горіхового, Котлярівки, Богданівки, Новоукраїнки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 25 атак поблизу Багатиря, Веселого, Бурлацького та Вільного Поля. На Гуляйпільському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися поблизу Малинівки, а на Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну атаку в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти тричі безуспішно намагалися наблизитися до укріплень Сил оборони. На Курському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 31 атаку російських військ, при цьому ворог завдав 34 авіаудари з використанням 62 керованих бомб та здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів, зокрема 2 – з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати та знищена техніка ворога

Загальні втрати армії РФ за минулу добу склали 1120 солдатів. Окрім цього, ЗСУ знищили 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 158 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 ракет, 146 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.