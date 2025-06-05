Оновлення фронту: втрати РФ та бойові дії 4 червня 2025

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила 930 військових. Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні досягли 992 750 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

4 червня російські війська здійснили два ракетні удари та 76 авіаударів, випустивши 2 ракети і скинувши 118 керованих авіаційних бомб (КАБ). Вони також атакували 2874 дронами-камікадзе та 4897 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Річки, Ворожба, Писарівка, Миропільське Сумської області; Борова Харківської області; Родинське, Покровськ, Новопавлівка, Маркове, Новопіль Донецької області; Залізничне, Новоандріївка, Кам’янське, Тернувате, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Радісне Дніпропетровської області; Ольгівка Херсонської області.

Сили оборони України завдали ударів по двох місцях, де перебували російські війська, їхня зброя та техніка, знищивши п’ять артилерійських систем і наземну станцію управління безпілотниками.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Куп’янському напрямку зафіксовано дві атаки з боку РФ, які були відбиті силами оборони у районі Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 25 атак у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, які також були успішно відбиті.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки, а також у напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку армія РФ атакувала 11 разів у районах Торецька, Романівки та Русин Яра.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 61 російську атаку в районах Малинівки, Миролюбівки, Гродівки, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Горіхового та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку відбито 13 штурмів РФ поблизу Одрадного, Веселого, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та Багатиря.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій не зафіксовано.

На Курському напрямку українські війська відбили 31 атаку, в той час як російські війська 170 разів обстріляли позиції з артилерії, зокрема, два рази – з реактивних систем залпового вогню. Крім того, армія РФ завдала 17 авіаударів, під час яких скинула 31 КАБ.