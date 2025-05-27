Оперативна ситуація на фронті 26 травня: втрати РФ та оборона України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 170 боєзіткнень, внаслідок яких російські збройні сили зазнали втрат у кількості 990 військових. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, втрати РФ досягли 982 840 осіб, згідно з інформацією Генерального штабу Збройних сил України.

26 травня російські війська здійснили ракетний обстріл та провели 87 авіаударів. Вони випустили 9 ракет, скинули 151 керовану авіабомбу, атакували 3068 дронами-камікадзе та 4586 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари вразили райони таких населених пунктів, як Полюшкине в Чернігівській області, Осоївка та Угроїди в Сумській області, а також Новоторецьке, Довга Балка, Торецьке, Костянтинівка, Новопіль у Донецькій області, Новогеоргіївка в Дніпропетровській області, Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Кам’янське, Новоандріївка в Запорізькій області та Одрадокам’янка в Херсонській області.

Сили оборони України вразили шість районів, де зосереджувався особовий склад російських військ.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські захисники успішно відбили п’ять атак росіян у районах Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку також відбулося п’ять атак, де сили оборони зупинили штурми поблизу Загризового, а також у напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 16 атак, намагаючись прорвати українську оборону поблизу Греківки, Новомихайлівки, Рідкодуба, Ямполівки, Торського та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку українські війська зупинили три атаки в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, а також у напрямках Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 12 атак росіян у районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 65 штурмів поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку армія РФ здійснила 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку росіяни провели чотири штурми позицій сил оборони в районах Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбувся один безуспішний наступ російських військ.

На Курському напрямку РФ завдала 16 авіаударів, скинувши 29 керованих авіабомб, а також здійснила 228 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурми ворога.