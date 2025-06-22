Оперативна ситуація на фронті: втрати РФ та успіхи ЗСУ 21 червня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 171 бойове зіткнення, внаслідок яких російські збройні сили втратили 1100 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 011 490 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

21 червня російські війська здійснили 5 ракетних та 82 авіаудари, скинули 140 керованих авіаційних бомб (КАБів), а також атакували 3410 дронами-камікадзе. Крім того, було зафіксовано 6366 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Авіаудари в основному вразили райони населених пунктів, таких як Комісарове, Глибоке, Покаляне, Крейдянка, Артільне, Милове в Харківській області, а також Новоекономічне, Сухий Яр, Новоторецьке, Панківка, Шахове, Володимирівка, Бойківка, Коптєве, Новопавлівка, Новопіль, Воскресенка, Новохатське, Зоря, Запоріжжя, Зелений Гай в Донецькій області, Ольгівське, Новодарівка, Малинівка, Лобкове, Степногірськ у Запорізькій області та Козацьке в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по 12 місцях скупчення російських військ, знищивши сім засобів ракетних військ і артилерії, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт.

Оперативна ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили відбили 17 атак. Російські війська здійснили 12 авіаударів, використовуючи 26 КАБів, а також 260 обстрілів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого, Фиголівки та в напрямку Липців, але всі спроби виявилися безуспішними.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак у районах Загризового та Голубівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 21 бойове зіткнення поблизу Греківки, Рідкодуба, Ямполівки, Зеленій Долини, Торського, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки.

На Сіверському напрямку українські війська відбили 15 атак у районах Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку армія РФ 11 разів атакувала в районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 15 атак у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, а також у напрямках Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурми поблизу Мирного, Малинівки, Миролюбівки, Променя, Нової Полтавки, Лисівки, Даченського, Шевченка, Удачного, Горіхового, Котлярівки, Звірового, а також у напрямках Зеленого Кута, Покровська, Полтавки, Новопавлівки, Мирнограда, Шахового, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак у районах Мирного, Шевченка, Вільного Поля, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку українські війська відбили три атаки в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи чотири рази намагалися просунутися вперед, але всі спроби були безуспішними.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.