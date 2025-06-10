Оперативна ситуація на фронті 9 червня: втрати РФ та оборона ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Протягом останньої доби на фронті відбулося 174 бойових зіткнення, внаслідок яких російські війська зазнали значних втрат – ліквідовано 960 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну досягла 998 080 осіб. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

9 червня російські війська здійснили масований ракетний удар, провели 65 авіаударів, випустили 22 ракети та скинули 100 керованих авіабомб (КАБ). Також було зафіксовано 3391 атаку дронів-камікадзе та 6153 обстріли українських позицій і населених пунктів.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Грем’яч у Чернігівській області, Костянтинівку, Козачу Лопань, Варварівку в Харківській області, а також на інші населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях, включаючи Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївку та Львове в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по шістнадцяти позиціях, де перебували російські війська, їхня техніка та зброя. Уражено два пункти управління безпілотниками, чотири артилерійські системи та один пункт управління.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку російська армія п’ять разів намагалася штурмувати українські позиції в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак, українські війська успішно відбивали штурми поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 12 атак поблизу Липового, Надії та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку РФ атакувала в районі населеного пункту Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у районах Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку російські війська 13 разів атакували поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 наступ РФ у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Олексіївка, Андріївка та в напрямку Зелений Кут, Покровськ, Муравка.

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 18 атак поблизу Костянтинополя, Новосілки, Зеленого Поля, Вільного Поля, Веселого, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три російські атаки поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбито шість атак РФ у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили п’ять спроб російської армії просунутися до укріплень.

На Курському напрямку українські захисники відбили 38 російських атак. Росія завдала авіаударів, використавши 23 КАБи, а також 217 разів обстріляла українські позиції та населені пункти з артилерії, зокрема тричі з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).