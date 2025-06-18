Останні бойові дії на фронті: втрати РФ та атаки за 17 червня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія зазнала втрат у кількості 1040 військових. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, втрати РФ досягли 1 007 160 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

17 червня російські війська здійснили два ракетні удари та 45 авіаударів, скинувши 79 керованих авіабомб. Крім того, вони атакували 3600 дронами-камікадзе та 6116 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Охрімівка, Потихонове в Харківській області, а також Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр у Донецькій області, і Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Успенівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам’янське в Запорізькій області.

Сили оборони України завдали ударів по 28 місцях скупчення російських військ, знищивши 10 артилерійських систем, засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 5 пунктів управління безпілотниками, склад боєприпасів та два інші важливі об’єкти.

Ситуація на фронті за напрямками

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили відбили 28 штурмів російських військ. Росіяни здійснили 6 авіаударів, скинувши 11 керованих бомб, а також 215 разів обстріляли українські позиції та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська тричі штурмували позиції поблизу Вовчанська, Кам’янки та Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку відбулося 16 атак, зокрема, відбиті штурми поблизу Липового, Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку російські війська тричі атакували позиції в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районах Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 16 атак у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку сили оборони відбили 57 штурмів і наступів у районах Коптєвого, Полтавки, Малинівки, Мирного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Удачного, Муравки, Горіхового, Новопавлівки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку російські війська 22 рази атакували райони Одрадного, Вільного Поля, Багатиря, Комара, а також у напрямках Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку відбито два наступи поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські військові відбили дві атаки в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.