Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: втрати РФ та ситуація на фронті 26 червня 2025

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила 970 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні досягла 1 016 720 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

26 червня російські війська здійснили 67 авіаударів, скинули 119 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також атакували 2574 дронами-камікадзе. Крім того, було 4536 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Авіаудари в основному вразили райони населених пунктів Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Козацьке Херсонської області.

Сили оборони України завдали ударів по 16 місцях, де перебували російські війська, їхня техніка та зброя, зокрема, уразили пункт управління росіян.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили 28 атак російських військ. Армія РФ здійснила шість авіаударів, використавши дев’ять КАБів, а також провела 273 обстріли, чотири з яких – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська штурмували 13 разів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка та Мала Шапківка.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак з боку РФ. Сили оборони успішно відбили штурми поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю, а також у напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 18 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, а також у напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини та Торського.

На Сіверському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися в напрямках Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять атак з боку РФ у напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку російські війська 23 рази атакували неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмів у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку армія РФ здійснила 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять безрезультатних спроб наступу з боку росіян. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.