Оперативна ситуація на фронті: втрати російських військ та атаки 4 червня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 204 бойових зіткнення, внаслідок яких російські збройні сили зазнали втрат у кількості 1160 військових. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, втрати Росії досягли 993 910 осіб. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

4 червня російські війська здійснили ракетний удар, а також провели 53 авіаудари, випустивши одну ракету, скинувши 79 керованих авіаційних бомб, атакуючи 3500 дронів-камікадзе та 5955 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були націлені на райони населених пунктів, таких як Угроїди в Сумській області, Охрімівка та Артільне в Харківській області, а також Яблунівка, Сухий Яр, Покровськ, Удачне, Муравка в Донецькій області, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоандріївка, Кам’янське в Запорізькій області, а також місто Херсон, Веселе, Козацьке та Одрадокам’янка в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по дванадцяти позиціях, де перебували російські війська, їхня зброя та техніка, знищивши шість артилерійських систем, склад боєприпасів та пункт управління безпілотниками.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак російських військ. Сили оборони успішно відбили штурми у районах Западного, Петропавлівки, Загризового та в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Карпівки, Зеленій Долині, Липового, Торського та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила 18 атак у районах Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку сили оборони відбили 76 атак у районах Полтавки, Миролюбівки, Малинівки, Шевченко Перше, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Котлиного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Горіхового, Новоукраїнки, Андріївки та в бік Покровська і Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 26 штурмів поблизу Багатиря, Костянтинополя, Рівнополя, Новосілки, Зеленого Поля та в напрямку Олексіївки, Комара.

На Гуляйпільському напрямку Росія вісім разів безуспішно намагалася прорвати українську оборону в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку російські війська чотири рази штурмували позиції сил оборони поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку сили оборони відбили три атаки ворога.

На Курському напрямку українські війська відбили 16 атак. Російські війська 197 разів обстріляли позиції з артилерії, з них п’ять разів – із реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворог наніс 10 авіаударів, скинувши 22 керовані авіаційні бомби.