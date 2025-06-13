Оперативна ситуація на фронті 12 червня 2025 року: втрати РФ та атаки

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила 1220 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні досягла 1 001 560 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

12 червня російські війська здійснили 78 авіаударів, скинули 124 керовані авіабомби, а також атакували 3135 дронами-камікадзе. Крім того, вони 5200 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Козацьке, Новопіль у Донецькій області, а також Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке в Запорізькій області та Львове в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по дев’ятнадцяти місцях, де перебували російські війська та техніка, уразивши два пункти управління та чотири артилерійські системи.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські сили відбили дві атаки в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак з боку російських військ. Українські війська успішно відбили штурми в напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 22 атаки в районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку Шандриголове.

На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири атаки, росіяни намагалися просунутися в районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 23 атаки поблизу Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки, а також в напрямках Русин Яру, Олександро-Калинове і Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 66 штурмів і наступів у районах Миролюбівки, Андріївки, Лисівки, Малинівки, Мирного, Єлизаветівки, Променя, Удачного, Новосергіївки, Горіхового, а також в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку відбито 34 атаки у районах Веселого, Багатиря, Скудного, Дніпроенергії, Федорівки, Новосілки, Вільного Поля, Нового Комара, Шевченка, а також в бік Мирного, Запоріжжя і Комара.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано один наступ РФ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна спроба росіян просунутися до українських позицій, але вона виявилася безуспішною.

На Курському напрямку зафіксовано 27 боєзіткнень. Війська РФ завдали 18 авіаударів, скинувши 34 керовані авіабомби, а також 225 разів обстріляли з артилерії позиції Сил оборони та населені пункти.