Останні бойові дії на фронті: втрати РФ та атаки 27 травня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Протягом останньої доби на фронті відбулося 216 боєзіткнень, внаслідок яких російська армія зазнала втрат у 1050 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну досягла 983 890 осіб, згідно з даними Генштабу ЗСУ.

27 травня російські війська здійснили ракетний удар, а також провели 95 авіаударів. Вони випустили 2 ракети, скинули 161 керовану авіабомбу, атакували 2672 дронами-камікадзе та 4566 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були націлені на райони населених пунктів, зокрема, Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове в Сумській області; Степанівка в Донецькій області; Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ у Запорізькій області; Львове в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по дев’яти місцях, де перебували російські солдати, техніка та зброя, а також по двох інших важливих об’єктах.

Ситуація на фронті:

На Харківському напрямку російські війська дев’ять разів атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Западного, Строївки, Фиголівки та Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки, але Сили оборони зупинили штурми РФ у районі Загризового.

На Лиманському напрямку зафіксовано 32 атаки в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини, а також у напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки та Нового Миру.

На Краматорському напрямку сталося 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку Росія здійснила 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 65 штурмів росіян у районах Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Єлизаветівки, Даченського, Котлиного, Горіхового, Новосергіївки, Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Троїцького, Богданівки та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку армія РФ атакувала 25 разів у районах Костянтинополя, Бурлацького, Новополя, Зеленого Поля та в напрямку Шевченка.

На Оріхівському напрямку росіяни 11 разів намагалися просунутися в районах Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій з боку росіян не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Курському напрямку армія РФ завдала 11 авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, та здійснила 273 обстріли, з яких 14 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 32 штурми.