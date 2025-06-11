Оперативна ситуація на фронті: втрати РФ та оборонні дії ЗСУ 10 червня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила 1120 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні досягла 999 200 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

10 червня російські війська здійснили чотири ракетні удари та 90 авіаударів, випустивши 11 ракет і скинувши 141 керовану авіаційну бомбу. Вони також атакували 3158 дронами-камікадзе та 5279 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Цупівка, Куп’янськ у Харківській області, Іванопілля, Новопіль у Донецькій області, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка в Запорізькій області, і Велетенське, Одрадокам’янка в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по чотирнадцяти місцях, де перебували російські війська, їхня зброя та техніка, зокрема, уразили пункт управління безпілотниками, п’ять артилерійських систем та ще один важливий об’єкт.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські сили відбили три атаки в районах Вовчанська, Дворічної та поблизу населеного пункту Липці.

На Куп’янському напрямку армія РФ здійснила 12 атак, проте Сили оборони успішно відбили штурми поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку відбулося 22 атаки з боку російських військ у напрямку населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку українські війська відбили 14 атак, зокрема, у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, де росіяни намагалися просунутися в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 17 атак російських військ у районах Диліївки, Торецька, Леонідівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 штурмів та наступів у районах Полтавки, Миролюбівки, Мирного, Єлизаветівки, Лисівки, Котлине, Удачного, Новосергіївки, Горіхового, Котлярівки, Богданівки та Костянтинополя.

На Новопавлівському напрямку українські сили відбили 35 атак РФ поблизу Багатиря, Костянтинополя, Одрадного, Комара, Веселого, Новосілки, Вільного Поля та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість атак російських військ у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку Росія п’ять разів атакувала в районі Степового та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські війська тричі безуспішно намагалися просунутися до українських позицій.

На Курському напрямку відбулося 28 боєзіткнень, де РФ здійснила 28 авіаударів, використавши 53 КАБи, а також 231 раз обстріляла українські війська та населені пункти.