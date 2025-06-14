Оперативна ситуація на фронті 13 червня 2025 року – втрати ворога та оборона України

Про це повідомляє офіційна сторінка Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 225 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила 1130 військовослужбовців. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну досягла 1 002 690 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

13 червня російські війська здійснили 66 авіаударів, скинули 129 керованих авіаційних бомб (КАБів), а також атакували 2800 дронами-камікадзе. Крім того, було зафіксовано 5174 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Могриця, Хотінь, Писарівка у Сумській області; Скорики, Гороховатка, Басове у Харківській області; Довга Балка, Іванопілля, Полтавка, Новопавлівка, Сухий Яр у Донецькій області; Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Білогір’я, Рівнопілля, Новоандріївка, Степногірськ, Плавні, Приморське у Запорізькій області; а також Новоолександрівка у Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по одинадцяти позиціях, де перебували російські війська, а також уразили об’єкти протиповітряної оборони та три артилерійські системи.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська п’ять разів намагалися наступати поблизу Вовчанська, Западного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак, які українські захисники успішно відбили неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак, намагаючись просунутися в районах Нового Миру, Сергіївки, Липового, Зеленій Долині, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку українські війська відбили дев’ять штурмів у напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Маркового, Курдюмівки, а також у напрямку Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог атакував 26 разів у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 58 наступів у районах Попів Яру, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Горіхового та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку відбито 32 спроби прориву оборонних рубежів у районах Одрадного, Скудного, Веселого, Бурлацького, Новосілки та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався наступати в районі Нестерянки, але безуспішно.

На Придніпровському напрямку сили оборони відбили одну спробу просування російських військ.

На Курському напрямку українські підрозділи відбили 35 атак ворога. Росіяни завдали 13 авіаударів, застосували 18 КАБів та 235 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.