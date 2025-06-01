Оперативна інформація з фронту: втрати РФ та бойові дії 31 травня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 166 боєзіткнень, внаслідок яких російська армія втратила 1230 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну досягла 988 560 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

31 травня російські війська здійснили два ракетні удари та 79 авіаударів, скинувши 169 керованих авіаційних бомб (КАБ) та атакуючи 3055 дронами-камікадзе. Також було зафіксовано 6128 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Авіаудари вразили, зокрема, райони населених пунктів Миропільське Сумської області, Зоря, Новодарівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області, а також Малинівку, Гуляйполе, Долинку, Верхню Терсу, Темирівку, Полтавку Запорізької області та Львове Херсонської області.

Сили оборони України завдали ударів по 15 місцях, де перебували російські солдати, техніка, зброя та чотири артилерійські системи.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку армія РФ шість разів намагалася прорвати українську оборону в напрямку населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська, Западного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку відбулося десять атак з боку російських військ. Сили оборони успішно відбивали штурми в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку зафіксовано 18 атак у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, а також поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки РФ у районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку російські війська шість разів атакували в районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки.

На Торецькому напрямку РФ здійснила десять атак у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 51 штурм росіян поблизу населених пунктів Новоукраїнка, Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка.

На Новопавлівському напрямку російська армія здійснила дванадцять атак у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку війська РФ дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони у бік Павлівки, Новоданилівки, а також поблизу Степового й Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну атаку.

На Курському напрямку відбулося 35 боєзіткнень, під час яких РФ завдала чотирнадцять авіаударів, скинувши 34 КАБи, та здійснила 213 обстрілів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).