Оновлення фронту: втрати РФ та бойові дії 5 червня 2025

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на Facebook

Протягом останньої доби на фронті відбулося 212 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія зазнала значних втрат – 1120 військових. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну загальна кількість втрат РФ досягла 995 030 осіб. Ці дані були оприлюднені Генеральним штабом Збройних сил України.

5 червня російські війська здійснили ракетний удар, а також провели 53 авіаудари, випустивши 47 ракет і скинувши 119 керованих авіабомб (КАБ). Вони атакували позиції українських військ 3505 дронами-камікадзе та 5866 разів обстріляли українські позиції і населені пункти.

Авіаудари були націлені на райони населених пунктів Климентове та Угроїди на Сумщині, а також Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Кам’янське, Оріхів, Новоандріївка, Білогір’я у Запорізькій області, і Миколаївка на Херсонщині.

Сили оборони України завдали ударів по тринадцяти місцях скупчення російських військ, зброї та техніки. В результаті цих атак було знищено три артилерійські системи, два склади боєприпасів, один пункт управління та три інші важливі об’єкти.

Огляд ситуації на фронті

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в напрямку Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки російських військ. Українські сили оборони успішно відбивали штурми в районах Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила 21 атаку у районах Твердохлібового, Новомихайлівки, Зеленій Долині, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Новосергіївки, Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у напрямку Серебрянки. На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Курдюмівки, Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 16 атак у районах Щербинівки, Диліївки, Клебан-Бика, Торецька, а також у напрямках Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки.

На Покровському напрямку українські сили оборони відбили 77 атак у районах Котлярівки, Нової Полтавки, Єлизаветівки, Лисівки, Покровська, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Горіхового, Надіївки, Новоукраїнки, Андріївки, а також у напрямках Малинівки, Миролюбівки, Полтавки, Променя, Муравки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 24 штурми поблизу Костянтинополя, Запоріжжя, Комара, Новополя, Зеленого Поля, Шевченка, Вільного Поля, а також у напрямках Дачного та Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку російські війська п’ять разів атакували позиції поблизу Малинівки та в бік Полтавки. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районі П’ятихаток та в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одну атаку російських військ. На Курському напрямку українські сили оборони відбили 39 атак.

Загалом російські війська здійснили 161 артилерійський обстріл, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав сім авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб.