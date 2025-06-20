Оперативна ситуація на фронті: втрати РФ та успіхи ЗСУ за останню добу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 176 бойових зіткнень, внаслідок яких армія Російської Федерації зазнала втрат у кількості близько 1090 військових, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ.

Згідно з уточненими даними, російські війська здійснили один ракетний та 55 авіаційних ударів по позиціях українських сил і населених пунктах. Вони використали п’ять ракет, скинули 75 керованих авіаційних бомб і залучили 2798 дронів-камікадзе. Також ворог провів 5062 артилерійських обстріли, з яких 114 були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари російських сил були націлені на райони населених пунктів Красний Хутір (Сумська область), Новопіль (Донецька область), а також Ольгівське, Залізничне, Кам’янське, Плавні та Новоандріївка у Запорізькій області.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 22 райони скупчення особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії, а також один важливий об’єкт російських військ.

З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російських військ перевищили 1 009 330 осіб, з яких 1090 загинуло лише за минулу добу.

Українські захисники знищили три танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 70 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 81 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Оперативна ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські війська успішно відбили 13 атак. Російські сили завдали вісім авіаударів, використовуючи дев’ять керованих авіаційних бомб, а також здійснили 207 обстрілів, зокрема десять з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався наступати в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки, а сили оборони зупинили штурмові дії поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 29 боєзіткнень, де російські війська намагалися просунутися в районах Нового Миру, Глущенкового, Греківки, Надії, Рідкодуба, Карпівки, Зеленій Долині, Ямполівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

Минулої доби на Торецькому напрямку російські війська 20 разів атакували українські підрозділи в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурмові дії в районах Полтавки, Мирного, Миролюбівки, Коптєвого, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Горіхового, Олексіївки та Новоукраїнки.

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 17 атак у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили один штурм поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи один раз безрезультатно намагалися просунутися вперед.

На Оріхівському напрямку ворог не здійснював наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань армії РФ.