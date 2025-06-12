Оперативна інформація з фронту: втрати РФ та бойові дії 11 червня 2025

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Протягом останньої доби на фронті відбулося 220 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила ще 1140 військових. Таким чином, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні перевищили 1 000 340 осіб, про що повідомляє Генштаб ЗСУ.

11 червня російські війська здійснили ракетний удар та 86 авіаударів, випустивши 2 ракети, скинувши 136 КАБів, атакуючи 3744 дронами-камікадзе та 6064 рази обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка в Харківській області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра в Донецькій області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське в Запорізькій області.

Сили оборони України завдали ударів по десяти місцях зосередження російських військ, зброї та техніки, уразивши системи ППО, п’ять пунктів управління, сім артилерійських систем, три склади боєприпасів та ще два важливі об’єкти.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку вдалося відбити атаку ворога в районі Охрімівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 13 атак з боку РФ. Сили оборони успішно відбили штурми в районах Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямку Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 22 атаки в районах Надії, Карпівки, Рідкодуба, Ямполівки, Білогорівки, а також у напрямках Ольгівки, Степового, Греківки, Нового Миру, Андріївки, Зеленій Долині та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 21 атаку в районах Диліївки, Торецька та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 62 штурми та наступи в районах Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Горіхового, Андріївки, а також у напрямках Полтавки, Олексіївки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак поблизу Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Комара, Веселого, Новосілки, Вільного Поля, Шевченка, а також у напрямках Запорізького, Мирного та Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку російські війська атакували п’ять разів у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три атаки в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку війська РФ намагалися просунутися до позицій Сил оборони, але безуспішно.

На Курському напрямку зафіксовано 27 бойових зіткнень. Російські військові завдали 19 авіаударів, використавши 40 КАБів, а також 268 разів обстріляли українські позиції та населені пункти.