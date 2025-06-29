Зеленський оголосив про повну синхронізацію санкцій України з ЄС проти Росії та Ірану

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про повну синхронізацію українських санкцій з кількома пакетами обмежень, запровадженими Європейським Союзом проти Росії та Ірану. Цю інформацію він озвучив у своєму зверненні 29 червня.
“Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС – це тепер будуть на сто відсотків також санкції України. Сьогодні я затвердив це.”
Президент також підкреслив, що пакет санкцій ЄС, спрямований проти іранського режиму, також був синхронізований на 100%.
“Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані. Це один із найбільш жорстоких режимів у світі – не дивно, що Путін знайшов із ним спільну мову.”
Зеленський також акцентував увагу на важливості подальшої роботи України в напрямку синхронізації санкційних обмежень.
“І я очікую від усіх наших інституцій у державі швидкого руху. Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів – санкції світу проти Росії. Це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал і повинно з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну, війну проти нашої незалежності. Готуємо на наступному тижні нові, спільні з партнерами рішення щодо нашого захисту, нашої стійкості.”
Раніше, 19 червня, президент повідомляв про розгляд нових напрямів санкцій, які ускладнять Росії можливості затягувати війну проти України. Він підкреслив, що Київ продовжить синхронізувати обмеження з міжнародними партнерами та посилить тиск на російський енергетичний сектор.
27 червня Зеленський офіційно затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкційного тиску на Росію та пов’язані з нею суб’єкти з боку України, ЄС та країн G7.
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