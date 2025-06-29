Зеленський оголосив про повну синхронізацію санкцій України з ЄС проти Росії та Ірану

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про повну синхронізацію українських санкцій з кількома пакетами обмежень, запровадженими Європейським Союзом проти Росії та Ірану. Цю інформацію він озвучив у своєму зверненні 29 червня.

“Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС – це тепер будуть на сто відсотків також санкції України. Сьогодні я затвердив це.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що пакет санкцій ЄС, спрямований проти іранського режиму, також був синхронізований на 100%.

“Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані. Це один із найбільш жорстоких режимів у світі – не дивно, що Путін знайшов із ним спільну мову.” – Володимир Зеленський

Зеленський також акцентував увагу на важливості подальшої роботи України в напрямку синхронізації санкційних обмежень.

“І я очікую від усіх наших інституцій у державі швидкого руху. Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів – санкції світу проти Росії. Це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал і повинно з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну, війну проти нашої незалежності. Готуємо на наступному тижні нові, спільні з партнерами рішення щодо нашого захисту, нашої стійкості.” – Володимир Зеленський

Раніше, 19 червня, президент повідомляв про розгляд нових напрямів санкцій, які ускладнять Росії можливості затягувати війну проти України. Він підкреслив, що Київ продовжить синхронізувати обмеження з міжнародними партнерами та посилить тиск на російський енергетичний сектор.

27 червня Зеленський офіційно затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкційного тиску на Росію та пов’язані з нею суб’єкти з боку України, ЄС та країн G7.