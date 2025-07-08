Уряд відмовився призначати Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Тоді ж Twitter-акаунт послів країн Групи семи привітав останній крок у процесі відбору директора Бюро економічної безпеки.

7 липня уряд не призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Це рішення викликало сумніви в Кабміні щодо відповідності кандидата всім вимогам, які передбачені для цієї посади. Комісія, що займається добором директора, чекає на офіційне повідомлення про відхилення кандидатури, а в Верховній Раді вважають, що уряд міг порушити закон, відмовившись від Цивінського.

Під час розгляду кандидатури Кабмін ознайомився з додатковими матеріалами від Служби безпеки України, які стосувалися національної безпеки та містили відповідні оцінки. Після цього уряд звернувся до конкурсної комісії з проханням подати не більше двох кандидатур, оскільки Цивінський, за їхніми словами, не відповідає всім критеріям, визначеним законом “Про Бюро економічної безпеки”.

Згідно з законом, директор БЕБ повинен мати вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи не менше 10 років, володіти українською мовою, не мати судимостей та притягнень за корупційні правопорушення, не мати громадянства іншої держави та пройти перевірку за законом “Про очищення влади”.

24 червня конкурсна комісія отримала лист від СБУ з грифом для службового користування. Член комісії Юрій Пономаренко повідомив, що 8 червня було направлено запит до СБУ щодо можливого громадянства РФ у кандидатів. У трьох кандидатів, серед яких і Цивінський, виявили родинні зв’язки з громадянами Росії, оскільки батько Цивінського є громадянином РФ.

Пономаренко зазначив, що закон забороняє розголошувати персональні дані, але не заважає оголошенню загального змісту листа. Водночас закон не вимагає від кандидата відсутності родинних зв’язків з громадянами Росії, лише забороняє мати інше громадянство, окрім українського.

8 липня Цивінський заявив, що його батько останні 30 років проживає в Україні, а він сам не спілкується з ним вже 10 років, оскільки його виховував вітчим. Він відмовився коментувати рішення уряду до отримання офіційного повідомлення.

Конкурсна комісія чекає на офіційне повідомлення від Кабінету Міністрів з обґрунтуванням відхилення кандидатури Цивінського. Наразі текст рішення уряду не оприлюднено, а на сайті Кабміну інформації про це станом на 8 липня немає.

Народна депутатка Анастасія Радіна висловила думку, що уряд міг порушити закон, оскільки відповідно до частини 16 статті 15 закону про БЕБ, Кабмін має лише одне повноваження – призначити директора з кандидатів, поданих комісією, протягом 10 днів після завершення конкурсу. Вона підкреслила, що уряд не має права вимагати добору інших кандидатів.

Народна депутатка та голова комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна вважає, що влада нехтує законом і зобов’язаннями перед міжнародними партнерами, закликаючи подавати інших кандидатів, якщо обраний не підходить.

Бізнес-спільнота також закликала уряд призначити Цивінського, вважаючи, що відмова створює ризики для реформи та ускладнює відносини з міжнародними партнерами. Заяву підписали провідні бізнес-асоціації та організації, серед яких Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата України та інші.

“Закликаємо уряд України переглянути рішення та призначити кандидата, поданого комісією з добору директора БЕБ. Цей крок буде потужним сигналом всім зацікавленим сторонам щодо відданості України принципам верховенства права та своїм міжнародним зобов’язанням.” – Заява бізнес-спільноти

Аналітичний центр “Центр економічної стратегії” вважає, що уряду “невигідний” політично незалежний директор БЕБ, і що відмова від призначення Цивінського є політично мотивованою. Центр наголошує, що Україна має призначити директора БЕБ до кінця липня 2025 року відповідно до домовленостей з МВФ.

Згідно з законом, уряд має 10 днів на призначення директора після отримання рішення комісії. Оскільки рішення надійшло 30 червня, Кабмін має ухвалити рішення до 10 липня, тобто ще є два дні для призначення станом на 8 липня.

Олександр Цивінський – керівник третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Він має значний досвід роботи в органах внутрішніх справ і був одним із перших детективів Національного антикорупційного бюро України. У своїй анкеті він зазначав, що не був членом політичних партій.

Цивінський також був керівником операції “Чисте місто”, спрямованої на викриття корупційних схем у земельній та бюджетній сферах Києва. 24 червня він переміг у конкурсі на посаду директора БЕБ, а 30 червня Кабмін отримав подання на його призначення.

Посли країн Групи семи привітали прозорість процесу відбору директора БЕБ і підкреслили важливість реформи для покращення бізнес-клімату в Україні.