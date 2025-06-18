Україна передала США хакера з міжнародного кіберугруповання

Як повідомляє Офіс генпрокурора

Україна передала Сполученим Штатам одного з учасників міжнародного кіберугруповання, затриманого у Києві у квітні 2025 року. Його підозрюють у хакерських атаках та вимаганні грошей. Про це стало відомо з повідомлення Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що члени цього угруповання здійснили понад 2400 кібератак у різних країнах. Використовуючи програмне забезпечення Ryuk, вони вимагали гроші у жертв за відновлення доступу до зашифрованих даних. Загальна сума, яку отримали зловмисники, перевищує 100 мільйонів доларів США.

“Завдяки злагодженій співпраці українські правоохоронці затримали іноземця у Києві у квітні 2025 року за запитом США. Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт.” – Офіс генерального прокурора

Відомство також повідомило, що після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу, підозрюваного було передано американській стороні 18 червня 2025 року.

Офіс генерального прокурора підкреслив, що продовжує активну співпрацю з міжнародними партнерами у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю.

Крім того, 12 червня Національний банк України повідомив про виявлення шахрайської кіберкампанії, яка розсилала листи з шкідливими вкладеннями, що імітують офіційні повідомлення від регулятора.

17 червня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попередила про шахраїв, які пропонують українцям легкий заробіток в інтернеті, закликаючи ставити “лайки” готелям на онлайн-сервісах з метою виманювання коштів у громадян.