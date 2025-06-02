Україна передала Росії список дітей для повернення під час переговорів у Стамбулі

Про це у Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак на Telegram-каналі Андрія Єрмака

2 червня в Стамбулі під час переговорів українська делегація офіційно передала російській стороні список дітей, яких Росія зобов’язана повернути. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

“Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.” – Андрій Єрмак

Єрмак акцентував, що повернення українських дітей є “невід’ємною частиною справедливого та тривалого миру, а також ключовим елементом довіри між сторонами”.

“Перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести.” – Андрій Єрмак

Ця інформація буде оновлюватися в міру надходження нових даних.