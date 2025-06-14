Україна ініціювала безстрокові санітарні обміни військовополоненими з Росією

Про це повідомив координаційний проєкт Міноборони “Хочу жить” з офіційного телеграм-каналу

Україна вперше ініціювала безстрокові санітарні обміни з Росією, передаючи тяжкопоранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту. Цю інформацію оприлюднив координаційний проєкт Міністерства оборони України “Хочу жить”.

Новий формат обміну став можливим завдяки домовленостям, досягнутим 2 червня під час переговорів у Стамбулі. Сторони погодилися не лише на повернення всіх військових із серйозними пораненнями або захворюваннями, а й на спрощений порядок їхнього повернення.

“В межах обміну 14 червня російській стороні передали поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.” – Координаційний проєкт “Хочу жить”

14 червня став четвертим днем обміну за формулою “всіх на всіх” у категорії “тяжкохворі та тяжкопоранені”. Серед повернутих були військові віком до 25 років. Точну кількість не розголошують з міркувань безпеки, її оприлюднять після завершення обміну.

Нагадаємо, що 2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовилися про обмін у форматі 1000 на 1000, а також про додатковий обмін 200 на 200 військовополонених. Сторони також погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви, підкресливши, що інформація про початок повернення тіл не відповідає дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових до 25 років. 10 та 12 червня пройшли етапи обміну тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців, тоді як Росія повідомила про отримання 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

14 червня сторони знову провели обмін полоненими в межах домовленостей другого раунду переговорів у Стамбулі, повернувши тяжкохворих та тяжкопоранених, серед яких були військові до 25 років.