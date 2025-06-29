Україна пройшла скринінг законодавства у транспорті для вступу до ЄС

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій

Україна успішно пройшла офіційний скринінг, що оцінює відповідність її законодавства нормам Європейського Союзу в двох важливих сферах – “Транспорт” та “Транс’європейські транспортні мережі”. Цей захід відбувся з 24 по 27 червня в Брюсселі, про що повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

В рамках скринінгу українська делегація представила 77 презентацій, які охоплювали різні аспекти транспортної галузі, включаючи автомобільний та залізничний транспорт, безпеку, авіацію, транс’європейські транспортні мережі (TEN-T), а також морський і внутрішній водний транспорт. Особливу увагу було приділено питанням запобігання корупції.

За підсумками скринінгу Європейська Комісія готує звіт, який стане основою для початку переговорів за окремими розділами. Очікується, що цей документ буде опублікований протягом шести тижнів.

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що Україні потрібно імплементувати близько 400 нормативно-правових актів з понад 3 тисяч, які були проаналізовані, щоб відповідати ключовим європейським директивам у сфері транспорту.

Офіційний скринінг за розділами “Транспорт” та “Транс’європейські транспортні мережі” розпочався 24 червня 2024 року. Ці розділи є одними з найбільших і найскладніших для аналізу, оскільки вони охоплюють не лише законодавчі питання, а й фізичну інфраструктуру та технічні регламенти.

“Розділи ‘Транспорт’ та ‘Транс’європейські транспортні мережі’ – одні з найбільших та найскладніших розділів для аналізу та приведення у відповідність до стандартів ЄС, адже йдеться не лише про питання законодавства, а також про фізичну інфраструктуру й технічні регламенти.”

Шлях України до Євросоюзу

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі за спеціальною процедурою. Вже 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС.

Для подальшого просування до членства Україні необхідно реалізувати ряд важливих реформ, зокрема в сферах верховенства права, боротьби з олігархами та корупцією. Загалом таких реформ сім.

26 вересня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд повністю виконав усі рекомендації Єврокомісії, і Україна готова до наступного етапу.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати переговори про вступ України до ЄС. 21 червня 2024 року Рада ЄС підтвердила мандат на переговори, які офіційно стартували 25 червня у Люксембурзі.