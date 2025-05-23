День Героїв України 2025: пам'ять морпіхів і обмін полоненими в Києві

Як повідомляє Суспільне.

23 травня 2025 року на Майдані Незалежності в Києві відзначили День Героїв України та День морської піхоти. У рамках заходу відбулася хвилина мовчання, присвячена пам’яті загиблих морпіхів, а також акція на підтримку полонених військових.

Учасники акції, серед яких були рідні та близькі загиблих, вшанували пам’ять морських піхотинців. Катерина, яка приїхала з Миколаєва, тримала в руках фотографії загиблих і зазначила, що підтримка суспільства допомагає зберегти пам’ять про героїв.

Серед присутніх була Яна, яка втратила кума під час боїв на “Азовсталі”. Минулого тижня в Києві також відбулася хвилина мовчання, коли активісти зупинили рух транспорту на одну хвилину, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

На Майдані зібралися також родини морпіхів, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Ольга, представниця громадської організації “Кринки – шлях додому”, підкреслила важливість привернення уваги до проблеми полонених, адже вона вже понад 14 місяців шукає свого сина.

Ольга з Подільська Одеської області чекає на повернення племінника Дмитра, який потрапив у полон 12 квітня 2022 року. Лише 19 травня він зателефонував матері, підтвердивши, що живий.

Вікторія, яка також була на акції, дізналася, що її чоловік повернувся з полону. Вона з дітьми чекала на нього з 2022 року. “Чекали, надіялися, боролися. З координаційного штабу подзвонили і сказали, що обміняли,” – розповіла вона.

У цей день Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими в рамках формату “1000 на 1000”, узгодженого на переговорах у Стамбулі 16 травня. Додому повернулися 390 українців, серед яких 270 військових і 120 цивільних заручників.

Станом на лютий 2025 року в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин офіційно зареєстровано майже 63 тисячі осіб. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, близько 40% повернутих із полону раніше вважалися зниклими безвісти.

Медійна ініціатива за права людини повідомляє про 140 місць утримання українських військових і цивільних у полоні на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. За останні місяці відбулися кілька масштабних обмінів, у результаті яких додому повернулися тисячі захисників.

Зокрема, 5 лютого відбувся обмін у форматі 150 на 150, а 19 березня – черговий обмін, у якому взяли участь військові ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, ВМС та прикордонники. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з російського полону понад 4300 осіб.

Також 18 квітня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників, а 19 квітня відбувся обмін, у результаті якого 277 воїнів повернулися додому. 6 травня додому повернулися 205 захисників, які боронили різні напрямки фронту, зокрема Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Харківщину, Херсонщину, Сумщину та Київщину.