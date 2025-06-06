Україна та Угорщина: перспективи відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС у 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції, висловила оптимізм щодо можливого рішення Угорщини про відкриття кластерів переговорів з Україною щодо її вступу до Європейського Союзу. Цю інформацію вона озвучила під час засідання Верховної Ради 6 червня.

За її словами, Україна вже передала Єврокомісії пропозиції, які стосуються політики у сфері національних меншин, враховуючи всі 11 пунктів, що викликали занепокоєння з боку Угорщини.

“Угорщина не зняла ще своє вето стосовно рішення про відкриття кластерів. Водночас урядова команда має технічні консультації щодо питань, які підіймає Угорщина на рівні ЄС стосовно національних меншин. Також в парламенті на розгляді перебувають законопроєкти, які враховують ці рекомендації.” – Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка вважає, що кластери можуть бути відкриті під час польського головування в ЄС, яке триває з 1 січня по 30 червня 2025 року.

“Україна і Молдова виконали всі абсолютно вимоги. На сьогодні документи, надані українською і молдовською стороною, розглядаються державними членами Європейського Союзу і Європейською комісією, яка через два тижні надасть висновки, на основі яких дійсно ми зможемо говорити про конкретні дати.”

Стефанішина також зазначила, що в уряді України сподіваються на відновлення діалогу між Україною та Угорщиною.

Перешкоди з боку Угорщини у вступі України до ЄС

Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді Угорщини заявляли, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Глава українського Мін’юсту повідомила, що Київ узгодив з Угорщиною регулярні консультації з 12 травня, щоб розблокувати переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу.

11 травня Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, пояснивши це звинуваченнями з боку Києва у шпигунстві.

Крім того, Угорщина планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС. У бюлетені уряд країни представить сім нібито загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня, а результати не є обов’язковими для виконання урядом Угорщини.

Уряд Угорщини також розіслав громадянам листи з закликом висловитися проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.