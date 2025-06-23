Ідентифікація тіл загиблих в Україні: результати та репатріація

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Протягом останнього року в Україні вдалося ідентифікувати 87% тіл загиблих, які були повернуті з Росії. Існують випадки, коли в одному пакеті виявляються фрагменти тіл кількох осіб. Про це повідомив Максим Цуцкірідзе, перший заступник голови Національної поліції України та начальник Головного слідчого управління.
Цуцкірідзе зазначив, що іноді експерти знаходять у пакунках рештки, які належать різним людям.
“Інколи це просто мішок з кістками. Не поодинокі випадки, коли ми встановлюємо: в одному мішку фрагменти належать кільком тілам.”
Для ідентифікації загиблих в основному використовують ДНК-експертизи. Також застосовуються стоматологічні порівняння (за наявності медичних документів), аналіз відбитків пальців, татуювань, шрамів та інших індивідуальних ознак.
Наразі основною проблемою, що ускладнює ідентифікацію, є нестача біологічних зразків від родичів зниклих безвісти. Цуцкірідзе закликав людей, які ще не здали свій ДНК-профіль, звернутися до найближчого відділу поліції або скористатися допомогою міжнародної комісії.
“Основною проблемою з ідентифікацією зараз є відсутність біологічного матеріалу. Якщо ваш рідний зник – зверніться до відділу поліції або здайте ДНК через міжнародні структури, якщо перебуваєте за кордоном.”
Національна поліція розробила внутрішній алгоритм ідентифікації, який наразі використовується в рамках масштабної репатріації, зокрема після передачі понад 6 тисяч тіл.
Під час переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про репатріацію тіл у форматі “6 000 на 6 000”. Після цього відбулися кілька репатріаційних заходів, під час яких повернули тіла українських громадян, серед яких і військові.
Зокрема, репатріації відбулися:
- 13 червня – 1200 тіл;
- 14 червня – 1200 тіл;
- 15 червня – 1200 тіл;
- 16 червня – 1245 тіл.
У Координаційному штабі повідомили, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Загалом у межах цих домовленостей повернули 6057 тіл.
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