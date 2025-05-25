Нові санкції України проти Росії: рішення Зеленського від 25 травня

Як повідомляє офіційна сторінка Президента Володимира Зеленського у Facebook

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові санкції, які набрали чинності 25 травня. У своєму повідомленні на Facebook він детально розповів про три основні пакети санкцій, які були затверджені Радою національної безпеки і оборони України.

Перший пакет санкцій спрямований проти російських осіб, які беруть участь у фінансуванні терористичної діяльності, а також у фінансових махінаціях і схемах обходу санкцій на користь Росії. Другий пакет стосується пропагандистів, які поширюють дезінформацію та підсилюють російські атаки на Україну. Третій пакет санкцій націлений на представників російських мафіозних угруповань, які активно підтримують путінський режим і мають з ним тісні зв’язки, – зазначив Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що Україна продовжує узгоджувати свої санкційні рішення з санкційними режимами Європейського Союзу та інших важливих світових юрисдикцій.

«Наразі готуються нові санкційні рішення, які будуть спрямовані на фізичних та юридичних осіб з Росії, а також на тих, хто має зв’язки з нею і підтримує війну. Ці рішення РНБО будуть оголошені найближчим часом», – додав він.

25 травня Зеленський також ввів в дію два рішення РНБО, які передбачають санкції для ряду осіб, зокрема, сина колишнього директора «Мотор-СІч» В’ячеслава Богуслаєва, колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та власника російського онлайн-казино Pin-Up.