Зеленський підписав указ про нові санкції проти співпрацівників окупації в Криму

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі та йдеться в указі на сайті Офісу президента

22 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить нові санкції проти осіб, які співпрацюють з окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, а також інформація була опублікована на сайті Офісу президента.

Санкції стосуються 13 фізичних та 8 юридичних осіб, які ведуть бізнес в умовах окупації, сплачують податки до Росії та сприяють виправданню агресії з боку Російської Федерації.

Серед запроваджених обмежень можна виділити:

Позбавлення державних нагород України;

Блокування активів – заборона на користування чи розпорядження майном;

Повна заборона на торговельні операції;

Заборона на транзит ресурсів, перевезення та польоти територією України;

Блокування виведення капіталів за межі країни;

Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна;

Заборона на операції з цінними паперами осіб, які підпадають під санкції;

Розрив торговельних угод і спільних проєктів, зокрема в оборонній сфері;

Заборона на купівлю земельних ділянок.

“Це тільки початок більш масштабної роботи над санкціями проти таких осіб. Маємо інформацію від спецслужб – і реагуватимемо принципово.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що найближчим часом слід очікувати нові санкційні рішення. Він підкреслив, що Україна активно виявляє схеми, які працюють на користь російської окупаційної влади, і блокує їхню діяльність.