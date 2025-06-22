Зеленський підписав указ про нові санкції проти співпрацівників окупації в Криму

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі та йдеться в указі на сайті Офісу президента
22 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить нові санкції проти осіб, які співпрацюють з окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, а також інформація була опублікована на сайті Офісу президента.
Санкції стосуються 13 фізичних та 8 юридичних осіб, які ведуть бізнес в умовах окупації, сплачують податки до Росії та сприяють виправданню агресії з боку Російської Федерації.
Серед запроваджених обмежень можна виділити:
- Позбавлення державних нагород України;
- Блокування активів – заборона на користування чи розпорядження майном;
- Повна заборона на торговельні операції;
- Заборона на транзит ресурсів, перевезення та польоти територією України;
- Блокування виведення капіталів за межі країни;
- Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна;
- Заборона на операції з цінними паперами осіб, які підпадають під санкції;
- Розрив торговельних угод і спільних проєктів, зокрема в оборонній сфері;
- Заборона на купівлю земельних ділянок.
“Це тільки початок більш масштабної роботи над санкціями проти таких осіб. Маємо інформацію від спецслужб – і реагуватимемо принципово.”
Президент також зазначив, що найближчим часом слід очікувати нові санкційні рішення. Він підкреслив, що Україна активно виявляє схеми, які працюють на користь російської окупаційної влади, і блокує їхню діяльність.
“Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну.”
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