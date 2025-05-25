Зеленський затвердив нові санкції проти Pin-Up та російських осіб у 2025 році

Згідно з повідомленням офіційного сайту президента України

25 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив два рішення Ради національної безпеки та оборони, які передбачають введення санкцій. Під обмеження потрапили, зокрема, син колишнього керівника компанії “Мотор-Січ” В’ячеслава Богуслаєва, екснардеп Ігор Мосійчук, а також власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін.

Укази №344/2025 та №345/2025 були опубліковані на офіційному сайті президента. До списку санкцій також включено росіян Івана Баннікова та Олександра Матяшова, які є кінцевими бенефіціарами кіпрської компанії Guruflow Team Ltd, що володіє онлайн-казино Pin-Up.

Крім того, санкції поширюються на ряд організацій, пов’язаних із Pin-Up, серед яких ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”, ТОВ “Транітадевелопмент”, ТОВ “Турбо.юа”, ТОВ “Вікторія-Софт” та інші.

До списку осіб, на яких накладено санкції, увійшли:

Олександр Богуслаєв – син В’ячеслава Богуслаєва;

Ахмед Дудаєв – міністр з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чечні;

Сергій Лалакін – член наглядової ради Спілки десантників Росії;

Ігор Мосійчук – колишній народний депутат України;

Ростислав Шапошніков – блогер;

та інші.

Нагадаємо, що раніше, 9 травня, Зеленський також ухвалив рішення РНБО про санкції щодо 74 компаній з Росії, Китаю, Ірану та Узбекистану, а також запровадив персональні обмеження проти 58 фізичних осіб.

Ці дії є частиною стратегії України щодо посилення санкційної політики, спрямованої на протидію економічним та політичним загрозам з боку агресорів та їхніх структур.