Санкції проти Моргуна та Онацького за співпрацю з окупантами Маріуполя

Як повідомили у Telegram Маріупольської міської ради

12 червня Рада національної безпеки та оборони України оголосила про введення персональних санкцій проти Олега Моргуна, який очолює окупаційну адміністрацію Маріуполя, та Валерія Онацького, колишнього депутата міськради від забороненої партії ОПЗЖ. Цю інформацію оприлюднили у Telegram Маріупольської міської ради, а також у указі президента України Володимира Зеленського.

Ці двоє “чиновників” стали частиною списку з 46 осіб, проти яких були введені санкції 10 червня. На Моргуна та Онацького накладено 18 різних санкційних заходів, серед яких:

позбавлення державних нагород та інших форм відзначення;

блокування активів;

повне припинення торговельних операцій;

зупинка транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

заборона виведення капіталів за межі України;

заборона участі у приватизації та оренді державного майна;

припинення дії торговельних угод та спільних проектів у певних сферах, зокрема у безпеці та обороні;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Санкції, накладені на Моргуна та Онацького, є безстроковими.

Деталі про Олега Моргуна та Валерія Онацького

Олег Моргун, 58 років, все своє життя присвятив роботі в правоохоронних органах. Улітку 2014 року він став в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області, замінивши викраденого терористами Валерія Андрущука. Після цього Моргун перейшов на бік проросійських бойовиків “ДНР”. У 2017 році його заочно засудили до 11 років ув’язнення за участь у терористичній організації.

Протягом окупації Донеччини Моргун очолював “адміністрації” Новоазовського району та Ясинуватої, а з січня 2023 року став “мером” Маріуполя.

Валерій Онацький, 50 років, родом із села Зелений Яр на Донеччині, у 2020 році став депутатом Маріупольської міської ради від забороненої партії “Опозиційна платформа “За життя”. Він також працював головою садівничого товариства “Коксохімівець”. Після окупації Маріуполя Онацький почав співпрацювати з російською владою, зокрема, брав участь в експлуатації дітей із притулків, забирав дітей із дитбудинків для організації антиукраїнських акцій.