Збільшення бюджету на безпеку та оборону України у 2025 році

Про це повідомляє Міністерство фінансів України

25 червня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт, що передбачає внесення змін до державного бюджету на 2025 рік. Згідно з новими даними, видатки на безпеку та оборону зростуть на 412,4 мільярда гривень. Цю інформацію оприлюднило Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що таке рішення стало необхідним у зв’язку з тривалою адаптацією до умов повномасштабного вторгнення, яке триває вже чотири роки. Основні напрямки фінансування розподілені наступним чином:

Міністерство оборони – 310,8 млрд грн;

Міністерство внутрішніх справ – 84,1 млрд грн;

Головне управління розвідки – 4,5 млрд грн;

Міністерство стратегічної промисловості – 4,5 млрд грн;

Служба безпеки України – 1,6 млрд грн;

Управління державної охорони – 0,5 млрд грн;

Державний спецзв’язок – 64,5 млн грн.

Окрім того, в бюджеті передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду, призначеного для непередбачених та термінових витрат, а також 16,5 млрд грн на інші потреби, включаючи Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я.

Загальний обсяг видатків у запропонованому законопроєкті становить 448,8 млрд гривень.

Фінансування змін до бюджету буде здійснено з таких джерел:

147,5 млрд грн – за рахунок перевиконання доходної частини бюджету (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, перекази Національного банку України, дивіденди та частина чистого прибутку, акциз на ввезені тютюнові вироби, кошти Фонду гарантування вкладів, пенсійний збір, адміністративні штрафи у сфері безпеки руху та інші надходження);

51,3 млрд грн – за рахунок економії видатків;

184,9 млрд грн – внутрішні запозичення;

65,1 млрд грн – шляхом зменшення обсягу платежів із погашення державного боргу.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що ці зміни спрямовані на забезпечення фінансової стабільності держави та створення умов для ефективного протистояння агресії з боку Російської Федерації.

Законопроєкт ще має бути розглянутий Верховною Радою України, після чого його підпише Президент України.