Підвищені стипендії для курсантів військових вишів в Україні у 2025 році

Про це повідомили у Міноборони.

Уряд України затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який передбачає введення підвищених академічних стипендій для курсантів, слухачів та ад’юнктів військових навчальних закладів на честь загиблих захисників і захисниць країни. Цю інформацію оприлюднило Міністерство оборони України.

Цей документ створює правову основу для розробки та впровадження механізму призначення стипендій, які носитимуть імена загиблих оборонців України в системі військової освіти. Кількість та перелік таких стипендій буде визначено окремим рішенням уряду за поданням Міністерства оборони.

Крім того, проєкт указу передбачає скасування попереднього указу президента від 11 лютого 2000 року № 209, який засновував стипендії на честь героїв Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. Це рішення зумовлене вимогами закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

На сьогодні у вищих військових навчальних закладах виплачується 28 стипендій, пов’язаних з героями Великої Вітчизняної війни. Для курсантів цивільної молоді стипендії становлять подвійну суму грошового забезпечення, тоді як для курсантів військової служби за контрактом, слухачів і ад’юнктів – підвищені на 100% від посадового окладу.

З травня 2025 року курсантам військових вишів підвищили грошове забезпечення: мінімальний розмір становить близько 8 000 гривень, а максимальний – для випускників з відмінними оцінками або стажуванням – до 20 100 гривень.

Також 12 травня Міністерство оборони повідомило про включення дев’яти українських вищих військових навчальних закладів та підрозділів до Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC). З 1 травня НАТО розпочало інституційний аудит українських військових вишів, що, у разі позитивних результатів, стане важливим кроком до визнання українських військових дипломів у країнах Альянсу.