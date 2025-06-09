Про це в інтерв’ю повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко на сайті DOU

До кінця червня Міністерство оборони України має намір інтегрувати в застосунок “Резерв+” функцію сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю.

На даний момент користувачі застосунку можуть бачити лише загальне повідомлення про порушення у вигляді червоної стрічки з текстом “Вас розшукує ТЦК від конкретної дати”. У новій версії програми буде надана детальна інформація про причини порушення, такі як “не явився на оповіщення” або “не пройшов ВЛК”.

Крім того, з’явиться кнопка “сплатити штраф”, натискаючи на яку, користувач отримає можливість добровільної сплати зі знижкою 50%.

Перед здійсненням оплати користувач зможе перевірити свої дані, після чого автоматично буде сформована заява про визнання порушення. Цю заяву можна буде підписати та надіслати до територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Після розгляду заяви буде винесена постанова, і користувач отримає можливість сплатити штраф через платіжну систему.

“Щоб ніхто не зміг не побачити штраф або проігнорувати його оплату.” – Катерина Черногоренко

На першому етапі нова система охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення персональних даних, але в подальшому в “Резерв+” планують додати й інші категорії порушень.