Кирило Буданов про залежність Росії від іранської зброї та вплив Близького Сходу

Про це сказав очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в програмі “На лінії вогню” на Громадському радіо

Згідно з останніми заявами Кирила Буданова, керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія не є сильно залежною від постачання зброї з Ірану. Він підкреслив, що загострення ситуації на Близькому Сході не матиме значного впливу на бойові можливості Росії.

“Мені жаль вас розчаровувати, але РФ не так сильно залежить від постачання з Ірану. З нього, в більшості, йдуть тільки компоненти. Так, трошки уповільнився цей процес, але ви серйозно не побачите ці затримки й уповільнення. “Шахеди” вже давно почали виробляти в РФ. Тому ні. Відповідь проста. Серйозно це ніяк не позначиться.” – Кирило Буданов

На запитання про можливу підтримку Росією Ірану в конфлікті з Ізраїлем або США, Буданов зазначив, що це питання має філософський характер.