Кирило Буданов про залежність Росії від іранської зброї та вплив Близького Сходу

Про це сказав очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в програмі “На лінії вогню” на Громадському радіо

Згідно з останніми заявами Кирила Буданова, керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія не є сильно залежною від постачання зброї з Ірану. Він підкреслив, що загострення ситуації на Близькому Сході не матиме значного впливу на бойові можливості Росії.

“Мені жаль вас розчаровувати, але РФ не так сильно залежить від постачання з Ірану. З нього, в більшості, йдуть тільки компоненти. Так, трошки уповільнився цей процес, але ви серйозно не побачите ці затримки й уповільнення. “Шахеди” вже давно почали виробляти в РФ. Тому ні. Відповідь проста. Серйозно це ніяк не позначиться.”

– Кирило Буданов

На запитання про можливу підтримку Росією Ірану в конфлікті з Ізраїлем або США, Буданов зазначив, що це питання має філософський характер.

“Питання знову філософське починається. Чи може вона суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить. І цьому пояснення якраз в площині геополітики.”

– Кирило Буданов

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