Мобілізаційний ресурс Росії та участь іноземців у війні проти України

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу

Олег Іващенко, керівник Служби зовнішньої розвідки України, повідомив, що загальна чисельність населення Росії становить близько 145 мільйонів осіб, з яких мобілізаційний ресурс оцінюється в 25 мільйонів. Ця цифра включає не лише військовослужбовців, але й тих, хто має спеціальності, пов’язані з військовою справою, а також трудові ресурси, які підтримують економіку країни.

З початку повномасштабної війни Росії проти України було мобілізовано приблизно 1,3 мільйона осіб, а втрати серед військових складають майже мільйон, включаючи загиблих і поранених. Проте з 25 мільйонів мобілізаційного ресурсу лише близько 3 мільйонів вважаються підготовленими до бойових дій.

Щодо білоруської армії, Іващенко зазначив, що вона не має можливостей для проведення масштабних бойових операцій проти України. Близько 2 тисяч білоруських військовослужбовців розміщені біля українського кордону, але їхня основна мета – відволікання уваги. Моральний стан білоруських військових не дозволяє їм здійснювати наступальні дії.

Водночас, Білорусь активно підтримує Росію у виробництві озброєнь. Приблизно 80% підприємств білоруського військово-промислового комплексу інтегровані в російські структури, що фактично створює єдину базу. У 2022 році, коли Росія зіткнулася з труднощами в постачанні озброєнь, Білорусь надала боєприпаси, техніку та інші ресурси, а також налагодила власне виробництво необхідних боєприпасів.

За інформацією російського видання, у війні проти України беруть участь найманці з принаймні 48 країн. Виявлено близько 1500 іноземців, а також розкрито механізми їх вербування в Москві.

Щодо участі громадян Китаю та Північної Кореї у конфлікті, президент України Володимир Зеленський 14 жовтня 2024 року заявив, що Північна Корея фактично долучилася до війни. У листопаді того ж року міністр оборони України підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими військовими на території Росії.

У січні 2025 року українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів у Курській області. Президент Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених, а Південна Корея висловила готовність забрати своїх громадян, визнаючи всіх жителів КНДР своїми громадянами.

У квітні 2025 року ЗСУ також затримали двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Зеленський повідомив, що щонайменше 155 китайських громадян беруть участь у війні, хоча МЗС Китаю заперечує цю інформацію. Військовополонені китайці провели пресконференцію, на якій розповіли про процес вербування іноземців до російської армії та обставини свого полону.