ГУР України повідомляє про доукомплектування російської військової бази в Ґюмрі

Як повідомляє офіційна сторінка Головного управління розвідки України у Facebook

7 липня Головне управління розвідки України оприлюднило наказ, виданий тимчасово виконуючим обов’язки начальника штабу Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, щодо “доукомплектування” військової бази у вірменському місті Ґюмрі.

Цей документ був опублікований на офіційній сторінці ГУР у Facebook.

“У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового “доукомплектування” підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.” – Головне управління розвідки України

Командирам зазначених підрозділів доручено активно сприяти відбору кандидатів для служби в Ґюмрі. У наказі також вказуються вимоги до професійної підготовки, психологічної стійкості та бойової готовності особового складу, який буде включений до міжнародного контингенту.

Зокрема, заборонено відбирати осіб, які мали стосунок до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Варто зазначити, що 5 липня ГУР України повідомило про розширення російської військової присутності у Вірменії. За даними розвідки, Кремль активізував комплектування своєї військової бази в Ґюмрі з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

В ГУР вважають, що Росія перекидає особовий склад з Ростовської та Волгоградської областей, а також з Криму, і шукає добровольців на Кавказі. Це, на думку розвідників, є частиною стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію ситуації в регіоні.

6 липня Вірменія відреагувала на інформацію про розгортання військових третіх країн на своїй території, запевнивши, що не дозволить використання своєї території для військових дій проти сусідніх держав.