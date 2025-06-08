Українська ППО відбила масштабний повітряний напад Росії 8 червня

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

В ніч на 8 червня Росія здійснила масштабний повітряний напад на Україну, запустивши 49 ударних безпілотників “Shahed” та інші дрони-імітатори. Окрім цього, ворог використав протикорабельну ракету “Онікс” і дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/69.

Завдяки злагодженим діям української протиповітряної оборони, вдалося знищити 40 ворожих безпілотників. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних сил України.

Відзначається, що відбиття цього чергового повітряного нападу здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

“Станом на 09:00 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БПЛА типу “Shahed” (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 – збито вогневими засобами ураження.”

Згідно з даними Повітряних сил, ще 18 російських безпілотників були “локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ без негативних наслідків”.

Основними напрямками повітряного удару ворога стали Харківщина та Донеччина, де зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у п’яти локаціях.