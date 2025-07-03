Масована атака Росії безпілотниками: ЗСУ знешкодили 40 дронів

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ
У ніч на 3 липня Росія здійснила масовану атаку на територію України, запустивши 52 ударні безпілотники “Shahed” та інші дрони-імітатори. В результаті активних дій української протиповітряної оборони вдалося знешкодити 40 ворожих безпілотників.
Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних Сил України.
“Станом на 8:00 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БПЛА типу “Shahed” (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.”
Крім того, у Повітряних силах зазначили, що під час нічної атаки було зафіксовано влучання російських дронів у 7 різних локаціях, а також падіння збитих безпілотників на одній з них.
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