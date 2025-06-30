Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства

Міністерство оборони України розпочало процес внесення змін до законодавства, які передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою “Контракт 18–24”. Цю інформацію оприлюднила пресслужба відомства.

Раніше, після завершення служби, такі особи могли бути знову призвані на військовий облік безпосередньо після звільнення. Нові поправки до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” усунуть цю невизначеність.

Законодавча відстрочка надасть добровольцям можливість відпочити та, за необхідності, пройти медико-соціальну реабілітацію.

У Міністерстві оборони підкреслили, що уряд вже підтримав цю законодавчу ініціативу.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про залучення ще 10 бойових бригад до програми підписання контракту для добровольців віком від 18 до 24 років.

9 квітня до програми приєдналися 12-та бригада спеціального призначення “Азов” та 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії України “Хартія”, що збільшило їхню кількість до 18.

Деталі програми “Контракт 18-24”

Ще до інавгурації Дональда Трампа представники США та НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років через потребу у живій силі на фронті. Президент Володимир Зеленський спочатку відкинув ці пропозиції, але згодом анонсував річний “Контракт 18-24”, який можуть підписати молоді чоловіки віком від 18 до 24 років.

Умови контракту включають мільйон гривень, безвідсоткову іпотеку та соціальний пакет. Програма передбачає виключно бойові посади, такі як стрілець, гранатометник та розвідник, а підготовка триватиме понад 80 днів.

Грошову винагороду також можуть отримати молоді військовослужбовці, які не досягли 25 років.

Проте існує ймовірність відмови у підписанні контракту через стан здоров’я, зокрема психічні розлади. Рішення про це ухвалюватимуть військово-лікарська комісія та представники бригад.

Серед опитаних військовослужбовців ставлення до програми в основному позитивне, адже це нові, вмотивовані кадри у війську. Однак можливі конфлікти серед особового складу через різницю в мотивації – деякі приходять за власним бажанням, а інші отримують додаткову винагороду.