Нові правила відпуску налбуфіну в Україні: електронний рецепт та контроль

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ)

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) оголосило про нові правила відпуску лікарського засобу налбуфін. Відтепер цей препарат можна отримати лише за електронним рецептом, що стало важливим кроком у контролі за його використанням. Інформація про зміни була опублікована на офіційному сайті Міністерства.

Винятки стосуються аптек, розташованих у прифронтових зонах або в районах активних бойових дій, де неможливо оформити електронний рецепт. У таких випадках до закінчення воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування налбуфін можна буде отримати за паперовим рецептом. Аптеки зобов’язані зберігати ці рецепти протягом трьох років.

Контроль за дотриманням нових правил покладено на Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка буде перевіряти аптечні заклади на відповідність новим вимогам.

Ці зміни стосуються не лише налбуфіну, але й інших препаратів групи АТС N02AF, таких як буторфанол і диналбуфін себакат.

Статистика та причини посилення контролю

Згідно з даними Національної служби здоров’я України, у 2023 році було виписано 2 595 електронних рецептів на налбуфін, з яких лише 341 було погашено. У 2024 році кількість виписаних рецептів зросла до 4 987, але погашено лише 794.

Водночас спостерігається значне зростання виробництва та продажу налбуфіну. За інформацією Держлікслужби, у 2024 році виробництво препарату зросло на 43,4% у порівнянні з 2021 роком, а обсяги продажу підвищилися на 37,1%.

На початку 2025 року, за дорученням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, була проведена перевірка аптечної мережі. Виявилося, що багато аптек не змогли надати паперові рецепти на налбуфін, що може свідчити про випадки безрецептурного продажу.

У МОЗ наголосили, що впровадження електронного рецепта на налбуфін є частиною системного підходу до контролю за препаратами, які мають високий ризик зловживання.