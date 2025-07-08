Безкоштовна вакцинація проти ВПЛ в Україні з 2026 року

Про це інформує пресслужба МОЗ

З 2026 року Україна впроваджує безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчаток віком 12–13 років, яка буде включена до національного Календаря щеплень. Наразі укладено угоду на закупівлю 9-валентної вакцини проти ВПЛ, про що повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“Це важливий крок для системи громадського здоров’я. За даними ВООЗ, два високоонкогенні типи вірусу – 16 і 18 – спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними.” – Пресслужба МОЗ

Згідно з даними ВООЗ, безкоштовне щеплення проти ВПЛ для дівчаток реалізується у 75 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ входить до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

Міністерство охорони здоров’я підкреслило важливість профілактичної вакцинації проти ВПЛ:

Україна адаптує Календар профілактичних щеплень до міжнародних стандартів;

Вакцинація має на меті зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші хвороби, пов’язані з ВПЛ;

Вакцинацію рекомендується проводити до початку статевого життя, оскільки вона є найбільш ефективною, якщо її застосовувати до інфікування.

Перші поставки вакцини очікуються наприкінці 2025 року. Закупівля здійснена за механізмом керованого доступу, що дозволяє отримати препарати за вигідною ціною завдяки прямим переговорам з виробником.

На даний момент щеплення проти ВПЛ в Україні є рекомендованим, що означає, що пацієнти можуть придбати вакцину за власний рахунок. Однак місцеві громади можуть ухвалювати рішення про закупівлю вакцини за рахунок місцевого бюджету. Такі програми вже реалізуються в містах Львів, Луцьк, Ковель, Одеса, Житомир, Полтава та Київ.

Вірус папіломи людини (ВПЛ, HPV) – це група вірусів, які переважно передаються статевим шляхом і можуть вражати як чоловіків, так і жінок, уражаючи шкіру та слизові оболонки. Відомо близько 200 різних штамів ВПЛ, і протягом життя щонайменше троє з чотирьох людей інфікуються цим вірусом. Найчастіше інфікування відбувається у віці 20-25 років.

У 90% випадків імунна система самостійно пригнічує ВПЛ протягом 2 років після інфікування, не викликаючи захворювання. Проте в деяких випадках інфікування ВПЛ може призвести до розвитку злоякісних новоутворень, таких як рак шийки матки, рак статевого члена, рак аноректальної ділянки та рак ротоглотки.

Найбільш небезпечними є 16 і 18 типи ВПЛ.

ВПЛ – це єдиний вірус, який не потрапляє в кров, тому процес інфікування не супроводжується запальними реакціями. Це означає, що імунна система не “бачить” вірус і не може захистити організм.