Нова система закупівлі дронів для ЗСУ від Міноборони України у 2025 році

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України запроваджує нову систему для закупівлі дронів, що має на меті підтримати розвиток вітчизняного ринку. Ця ініціатива сприятиме формуванню конкурентного середовища, встановленню прозорих правил та можливості планування виробництва безпілотних апаратів.

Згідно з інформацією від Міноборони, нова схема забезпечить оперативне та прогнозоване постачання дронів для Збройних сил України, а також надасть виробникам і постачальникам чітке розуміння потреб армії.

АОЗ активно розвиває альтернативні механізми закупівель, які не лише задовольнять потреби військових у техніці, але й відкриють ринок для більшої кількості виробників.

Гліб Канєвський, директор Департаменту політики закупівель Міноборони, повідомив, що у 2025 році на закупівлю дронів у державному бюджеті заплановано понад 128 мільярдів гривень. Він підкреслив, що зміни в підходах до закупівель спрямовані на ефективне використання бюджетних коштів, створення прозорих правил та забезпечення прогнозованості для виробників.

Взаємодія АОЗ з ринком відбуватиметься за трьома основними механізмами:

Прямі договори для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників, з акцентом на особливі апарати;

Рамкові угоди – конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик, що дозволить об’єднувати дрони зі схожими параметрами та залучати широкий спектр виробників;

DOT-Chain Defence – маркетплейс дронів, де військові зможуть самостійно обирати необхідні засоби.

Міністерство оборони підкреслює, що військові частини отримають більшу автономію у виборі техніки, а також скоротиться час доставки дронів до кількох тижнів, замість тривалих періодів.

Серед нововведень – верифікація постачальників для прямих договорів, що передбачає перевірку відсутності зв’язків із Росією, Іраном та Білоруссю, а також оцінку виробничих можливостей і фінансового стану компаній.

Після проходження верифікації постачальники будуть внесені до реєстру, що дозволить прискорити наступні перевірки та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ.

У Міністерстві оборони наголосили, що ці зміни зроблять процес закупівель дронів швидшим, ефективнішим і більш передбачуваним для всіх учасників.