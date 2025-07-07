Нові правила перевезення тварин у міжміських автобусах України 2025

Про це повідомляє Мінрегіон

7 липня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила для перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Ці норми були розроблені Міністерством розвитку громад та територій у співпраці з організацією UAnimals, яка займається захистом тварин і довкілля.

Згідно з новими правилами, визначено особливості перевезення тварин різних розмірів і ваги, а також введено обов’язкову наявність ветеринарного документа для всіх домашніх улюбленців. Перевезення тварин відбуватиметься за такими умовами:

Дрібні тварини, такі як собаки, коти, птахи та гризуни вагою до 10 кг, повинні бути в спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Їх також можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці, якщо пасажир придбає квиток на це місце.

Середні та великі собаки вагою від 10 до 45 кг повинні бути в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на спеціальній підстилці на підлозі автобуса. Сидіти на кріслі таким собакам заборонено.

Собаки вагою понад 45 кг подорожуватимуть за індивідуальними правилами перевізника у спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі матимуть право на безкоштовний проїзд без необхідності викупу місць, при цьому вони повинні бути в наморднику та на короткому повідку, завжди перебуваючи поруч із людиною, яку супроводжують.

У Міністерстві розвитку громад підкреслили, що впровадження єдиних правил підвищить комфорт пасажирів, забезпечить безпеку перевезень та сприятиме гуманному ставленню до тварин.

Ці рішення Кабміну набирають чинності після офіційної публікації, а затверджені правила є обов’язковими для всіх перевізників, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.